Генсек Ради Європи дав пораду українським політикам: без фанатизму

Генеральний секретар Ради Європи Террі ДЕВІС закликає політичні сили в Україні утриматися від глобальних законодавчих реформ напередодні виборів.

Про це він заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН у Брюсселі.

“Я хочу лише закликати лідерів українських політичних партій прийти до згоди щодо цього переліку (необхідних кроків для проведення дострокових виборів – УНІАН) якомога швидше і уникнути створення занадто великого переліку”, - сказав він.

На переконання Т.ДЕВІСА, сьогодні всі в Україні очікують, щоб політична криза завершилася якнайшвидше.

“Не потрібно проведення занадто широких реформ, треба кілька практичних кроків, які мають бути здійснені для завершення кризи та проведення дострокових виборів”, - наголосив Генсек Ради Європи.