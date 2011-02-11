Онопенко заявляє, що на суддів посилився тиск

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що після судової реформи посилився адміністративний тиск на систему правосуддя.

Про це В.ОНОПЕНКО заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"Є намагання керувати судами, давати вказівки. Сьогодні, після судово-правової реформи, ми відчуваємо, що правосуддя не стало більш ефективним, справедливим чи оперативним. Але воно стало більш ручним – поступила вказівка судді, що треба прийняти таке рішення, і рідко коли суддя прийме інше рішення, тому що він знає, що завтра піде до Вищої ради юстиції", - сказав В.ОНОПЕНКО.

За його словами, зараз судді бояться приймати законні рішення.

"Найстрашніше, що сьогодні відбувається, це адміністративний тиск на суддів. Візьмемо приклад Франції. Коли Президент САРКОЗІ сказав, що йому не сподобалось щось в рішеннях суддів Франції, що зробили судді? Вони всі забастували на 5 днів. І сказали, що це є тиск", - додав голова Верховного Суду.