Конфліктом навколо Черновецького киян відволікають від підвищення тарифів?

Депутати Київради Валерій КАРПУНЦОВ (Блок Віталія Кличка) та Олександр БРИГИНЕЦЬ (Блок Юлії Тимошенко) не прогнозують відставки Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО шляхом оголошення йому недовіри депутатами міської ради і вважають, що наступні вибори Київського міського голови відбудуться не раніше 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутати сказали сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Думаю, що вибори не будуть раніше 2012 року. Мій прогноз, що вибори мера будуть одночасно з виборами до Верховної Ради, і саме вибори мера будуть мобілізаційною частиною виборів для Верховної Ради в Києві для провладної команди”, - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

На його думку, від провладної команди на посаду мера столиці балотуватиметься не голова КМДА Олександр ПОПОВ, а вже інший кандидат.

О.БРИГИНЕЦЬ переконаний, що з 2006 року сформована “чітка команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і Партії регіонів” .

“Будь-які зміни можуть відбуватися сьогодні у цьому складі. Я б сказав, що принципово ні для кого конкретно, мабуть, ні для самого ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, вже не має значення, у кого буде яка посада... Рішення приймаються поза ПОПОВИМ і поза ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, і сьогодні для Києва найважливіша проблема – пошуки тієї людини і того прапора, а це стосується і партії влади в тому числі, яка б змогла взяти на себе відповідальність за ситуацію в Києві”, - вважає О.БРИГИНЕЦЬ.

На його думку, найближчим часом у владі столиці все буде залишатися так, як і було в останній рік, а конфлікт навколо Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО був спричинений з метою відволікти киян від підвищення комунальних тарифів.

“Сьогодні замість того, щоб протестувати проти підвищення цих всіх комунальних тарифів і проблем, що існують, народ обговорює, чи повернувся ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, чи ні, що він буде робити і як робити. Я сьогодні розглядаю цю ситуацію як певне відволікання киян від реальних проблем. І те, що АЗАРОВ несподівано, з тисячного разу звернув увагу на запитання журналіста, де ж ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, і “вилив” стосовно ЧЕРНОВЕЦЬКОГО цілий потік емоцій, а потім через кілька днів забрав їх назад, говорить про те, що це частина внутрішньої боротьби, яка відбувається навколо того, хто буде повноправним гоподарем Києва після зміни влади, яку ми чекаємо через рік”, - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

В.КАРПУНЦОВ вважає, що поява Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО підтвердила те, що “були реальні плани з його відсторонення з посади мера і по плану - надання повноважень міського голови, скоріше за все, Олесю ДОВГОМУ”. Депутат переконаний, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ приїхав “домовлятися”.

Представник Блоку Кличка зауважив, що для Партії регіонів зараз ситуація у Києві є стабільною: “Була цілком деморалізована команда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яка зараз повністю знаходиться у фарватері партії влади. Є ПОПОВ, який має повноваження, уже розділені... Є ДОВГИЙ, який зараз чітко у фарватері Партії регіонів за допомогою різних важелів. Є стабільна більшість, яка голосує”.

Водночас, вважає В.КАРПУНЦОВ, існує необхідність підняти рейтинг О.ПОПОВА до наступних виборів міського голови, а Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ може цьому перешкодити.

“У нас екстрадують ЄВЛАХА (УНІАН: у січні у ФРН було затримано голову Земельної комісії Київради Олексія ЄВЛАХА. СБУ здійснює екстрадицію депутата Київради. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу). Він займався протоколом, тобто, своїм підписом засвідчував проект рішення, який голосувала комісія. Але на чиє замовлення це зроблено, хто стоїть за замовленням тої чи іншої земельної ділянки, я думаю, що Олексій Юрієвич знає. А ці відповіді неприємні для команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, але вони приємні для команди Партії регіонів. Вони піднімуть її рейтинг, бо йдеться про повернення майна громаді Києва”, - заявив В.КАРПУНЦОВ.

Водночас, переконаний депутат, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ може заявити, що його переслідують, а це владі не вигідно. “Я думаю, цим ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ шантажує владу і просить не відкривати карти по кримінальних справах, а також не забирати майно громади, що почала робити команда ПОПОВА”, - сказав він.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ “не дасть Олесю ДОВГОМУ зараз бути мером. Саме він не дасть. Це моя думка”, - підкреслив В.КАРПУНЦОВ.

За словами депутата, під час інтерв’ю “5 каналу” Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що буде радитись із своєю фракцією щодо своєї відставки. ”Тобто, він показує публічно, що він не відкидає і такого варіанту. Це ще один його козир”, - зазначив В.КАРПУНЦОВ, маючи на увазі, зокрема, необхідність у такому разі проводити найближчим часом перевивибори мера, чого Партія регіонів не хоче.