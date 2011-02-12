Костенко вважає, що в економічних проблемах нинішня влада не винна

Лідер Української народної партії, народний депутат Юрій КОСТЕНКО заявляє, що в економічних негараздах України не можна звинувачувати нинішню політичну команду.

Як передає кореспондент УНІАН про це він сказав на прес-конференції в Івано-Франківську, де він перебуває із робочою поїздкою.

За словами Ю.КОСТЕНКА, «проблема української економіки не є сьогоднішньою». «Тут не можна кивати на сьогоднішню політичну команду, - наголосив політик. – Я кажу про умови ведення підприємницької діяльності, податкове навантаження. Це хвороби, які перейшли і переходять від уряду до уряду, від Президента до Президента”.

На думку Ю.КОСТЕНКА, головною «українською економічною хворобою» була комуністична більшість Верховної Ради України, яка після проголошення незалежності «залишилася невільною». «Вона (комуністична більшість) продовжила в українському парламенті диктувати свою економічну політику, - зауважив лідер УНП. – І витоки неуспішної української економіки починаються саме там». «Із так званої ваучерної приватизації, яка розтягнулася в Україні на сім років… і червоні директори, які становили більшість у Верховній Раді, після комуністичної фракції, робили приватизацію під себе. І за папірці вони стали власниками величезних комплексів», - додав Ю.КОСТЕНКО.

Політик нагадав, що в Україні, «формально, ваучерна приватизація була запозичена в Чехії, яка там проводилась всього два роки і почалась з так званої малої приватизації: перукарень, майстерень тощо».

«В Україні приватизація почалась з величезних комплексів: металургійних комбінатів, обленерго, гірничо-збагачувальних комплексів, - наголосив Ю.КОСТЕНКО. - Тому неефективна приватизація, яка була здійснена під диктовку більшості вчорашніх комуністів, призвела в Україні до такого стану економіки, коли сьогодні маємо лише потужний великий капітал і ті самі гіганти виробничі, власниками яких стала не держава, а приватний підприємець».

За його словами, мале і середнє підприємництво, яке є «основою наповнення бюджетів, створення нових робочих місць в Україні залишилось в зародковому стані, як це було на початку 90-х років». «Саме цей чинник пояснює неефективність українських рішень (урядових чи парламентських) змінити ситуацію на користь малого і середнього підприємництва, які змінять як економічну політику, так і якість життя», - підсумував політик.