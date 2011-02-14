Єфремова з Днем закоханих привітала секретарка

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ повідомив, що з Днем Святого Валентина його привітала лише секретарка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції, відповідаючи на запитання, чи поздоровляли його сьогодні зі святом закоханих.

«Тільки-но зайшов до приймальні - мене секретарка одразу привітала зі святом», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

«Я її запитав - з яким? З Днем закоханих, з Днем Валентина», - додав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, він був «дуже радий» тому, що секретарка нагадала йому про свято.