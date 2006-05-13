Єхануров підготує програму дій для нового уряду

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ підготує проект програми діяльності для нового уряду.

Про це він повідомив журналістам у п`ятницю ввечері.

«Я виступлю з проектом програми дій уряду, який ми пропонуватимемо майбутньому уряду», - сказав прем`єр.

«Це для того, щоб не було так, що люди приходять і починають з чистого аркуша. Я постараюся, щоб ця програма була максимально узгоджена з коаліційною угодою», - додав він.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що планує озвучити свій варіант програми для нового уряду вже 18 травня під час зустрічі з представниками Ради підприємців при Кабінеті Міністрів і представниками асоціацій товаровиробників України.

На цій зустрічі, за словами прем`єра, також буде озвучено звернення бізнесу до влади.