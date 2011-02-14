Онопенко розказав Януковичу про ГПУ і сокиру під лавкою?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО обговорили питання, які стосуються подальшого реформування судової системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, їхня зустріч відбулась сьогодні у Києві.

”Нинішня зустріч стала продовженням теми розмови, що відбулась у серпні 2010 року, на якій голова Верховного Суду України В.ОНОПЕНКО підтримав запроваджену Президентом України реформу, зазначивши, що запропонований Президентом України закон України “Про судоустрій і статус суддів” містить позитивні напрацювання фахівців ВСУ, які знаходять підтримку суддівського корпусу, голови Верховного Суду України та суддів Верховного Суду України”, - йдеться у повідомленні прес-служби Президента України.

Зокрема, сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ і В.ОНОПЕНКО обговорили питання подальшого реформування судової системи, функціонування Верховного Суду та наступних кроків вдосконалення роботи судової влади.

Як повідомляв УНІАН, ОНОПЕНКО заявляв про своє бажання зустрітися з Президентом, щоб поінформувати його про стан правосуддя в країні після реформи.

В.ОНОПЕНКО підкреслював, що Президент – гарант дотримання Конституції, і він має право в рамках своїх повноважень запитати з відповідних посадових осіб за дотримання Конституції.

«Я знаю одне: високопосадовці з Генпрокуратури мають чітко усвідомлювати, що закон – це не сокира, що лежить під лавою, яку можна дістати і розмахувати нею наліво і направо», - сказав В.ОНОПЕНКО.