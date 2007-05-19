Катеринчук: Політика уряду та коаліції демонструє зневагу до європейського вибору

Громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України», лідером якої є Микола КАТЕРИНЧУК, заявляє, що політика нинішнього уряду та правлячої коаліції демонструє зневагу до європейського вибору українського суспільства.

На цьому наголошується в заяві громадсько-політичного руху, переданій УНІАН.

На сьогодні загальмована діяльність робочої групи щодо створення нової розширеної угоди між Україною і ЄС та виконання попередньої угоди, зазначається в документі.

Автори заяви звинувачують уряд і парламентську коаліцію у формалізації відносин по лінії Україна-ЄС.

“Яскравим тому свідченням є фактичне скасування участі ЄС в традиційному Дні Європи в Україні. Це є реакцією Європейського Союзу на політику і дію урядової команди Віктора ЯНУКОВИЧА, які зруйнували євроінтеграційні досягнення Президента Віктора ЮЩЕНКА та попередніх урядів. І є величезною втратою для всіх українців, які мріють про європейське майбутнє своєї держави”, - констатують автори документу..

Громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України» наголошує: ”Україна не має іншої стратегічної альтернативи, ніж бути повноцінним членом ЄС, де інтереси більшості, соціальна справедливість та високий рівень життя для кожної людини є фундаментальними принципами суспільного розвитку”.

Як зазначається в заяві, “ключовим для України сьогодні є не лише економічна інтеграція, яку виокремлюють представники нинішнього уряду при складанні нової Угоди з ЄС, а перш за все, політична.

“Тому для цього Україна має прагнути не лише отримати гарантії членства в ЄС, а й крок за кроком наближатися до політичних стандартів Євросоюзу, що означає - реальну демократизацію української політичної системи та розбудову громадянського суспільства”, - наголошують автори заяви.

Виходячи з цього, громадсько-політичний рух «Європейська платформа для України» виступає за системні політичні реформи та прийняття нової Конституції, яка б слугувала суспільним інтересам і сприяла розвитку держави. “Ми виступаємо за європейські політичні стандарти - стабільні політичні партії, стійкі та відповідальні коаліції й уряди й постійний контроль громадян за владою. В цьому ми бачимо основний шлях до успішного Європейського поступу України”, – підкреслюється в заяві.