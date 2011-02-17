Чижмар поки не коментує те, що з ним сталося

Заступник голови Київської облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАР поки не хоче коментувати інцидент, що з ним стався вчора ввечері.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у близькому оточенні Ю.ЧИЖМАРЯ.

Співрозмовник агентства зазначив, що сьогодні спілкувався з Ю.ЧИЖМАРЕМ телефоном і дізнався, що його стан стабільний.

«Його стан стабільний, почувається він нормально і може розмовляти», - сказав співрозмовник.

Крім того, джерело повідомило, що Ю.ЧИЖМАР не готовий спілкуватися з пресою.

Ю.ЧИЖМАР перебуває в опіковому центрі, але до нього не пускають відвідувачів. «Будемо сподіватися, що пан ЧИЖМАР буде йти на поправку та вже найближчим часом вийде з лікарні», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого близько 23.30 у дворі будинку на вулиці Антоновича у Києві до Ю.ЧИЖМАРЯ підійшов невідомий та вилив йому в обличчя кислоту.

Порушено кримінальну справу за фактом замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ст. 121, ст. 15 Кримінального кодексу України).