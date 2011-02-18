Тимошенко каже, що атаку Хорошковського відбили

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Служба безпеки України відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.

Про це повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Перша атака відбита. Спрацювала інформаційна хвиля. Їм зателефонували та вони втекли. СБУ ще ніколи так швидко не спростовувала свої дії", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своїй сторінці у Twitter.

Перед цим прес-служба партії «Батьківщина» заявила, що співробітники СБУ намагаються вилучити з офісу партії на Турівській, 13, партійний сервер, не надаючи при цьому жодних документів, на підставі чого це має відбуватися.

У партії також вважають, що якби не оголошення у Верховній Раді інформації про можливе захоплення офісу «Батьківщини», то події б розвивалися набагато гіршим шляхом. Наразі депутати від "БЮТ-Батьківщина" продовжують перебувати в офісі партії, очікуючи можливого гіршого розвитку подій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишили сесійну залу Верховної Ради України на знак протесту проти захоплення офісу партії “Батьківщина” у Києві на вулиці Турівська, 13.

На засіданні парламенту перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «тільки що наша фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук та вилучення центрального партийного сервера у офісі партії.