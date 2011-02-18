Нардепи чергуватимуть в офісі БЮТ «і вдень, і вночі»

Сьогодні під час спроби вилучити сервер з київського офісу “Батьківщини” співробітники Служби безпеки України посилались на припис Генеральної прокуратури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це на брифінгу перед офісом партії заявив перший заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, до будівлі прийшли співробітники контррозвідувального департаменту Служби безпеки України, керівник якого веде супроводження справ проти лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО, її першого заступника Олександра ТУРЧИНОВА та членів колишнього уряду.

А.КОЖЕМ’ЯКІН повідомив, що співробітники СБУ посилались на припис Генеральної прокуратури щодо проведення обшуку в офісі з метою вилучення електронних носіїв, а також центрального серверу партії «Батьківщина», але припис співробітникам офісу так і не був пред’явлений. За його словами, на цих серверах знаходиться партійна документація.

«Коли їм пояснили, що тут розташований не тільки офіс партії «Батьківщина», але й народних депутатів, вони заявили: «Не хочете по-доброму – буде по-поганому», - стверджує А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, народні депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» прибули до партійного офісу для того, щоб «постійно знаходитись тут у своїх кабінетах, чергувати і вдень, і вночі, і робити все, щоб не було цього політичного терору, який сьогодні розв’язаний проти «Батьківщини».

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що завдяки виголошенню з трибуни Верховної Ради відповідної інформації та реакції журналістів співробітники СБУ змушені були зупинити провокацію і залишили офіс партії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати від "БЮТ-Батьківщини" залишили сесійну залу Верховної Ради України на знак протесту проти захоплення офісу партії “Батьківщина” у Києві на вулиці Турівська, 13.

На засіданні парламенту перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" А.КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «тільки що наша фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук та вилучення центрального партийного сервера у офісі партії.

У Службі безпеки України спростували заяви про захоплення спецпідрозділом "Альфа" офісу партії "Батьківщина" в Києві.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.