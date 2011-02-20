В Одесі готують перейменування вулиці Затишної на Уютну

Історико-топонімічна комісія Одеської міськради, яку очолює в.о. віце-мера Світлана ФАБРИКАНТ, ухвалила рішення про перейменування вулиці Івана і Юрія Лип у мікрорайоні Ближні Млини у вулицю Федора Пішеніна.

Як передає кореспондент УНІАН, члени оновленої комісії, яку затвердив міський голова - «регіонал» Олексій КОСТУСЄВ, мотивували винесення проекту такого рішення на чергову сесію міськради тим, що від групи городян надійшло «звернення про повернення вулиці Івана і Юрія Лип колишньої назви – Радянська».

Проте, як повідомили УНІАН в Управлінні інформації міськради, історико-топонімічна комісія вирішила не відновлювати вулицю Радянську, а присвоїти їй, керуючись принципом історизму, ім`я Ф.Пішеніна, виходячи з того, що в ХІХ столітті тут розташовувалися три млини цього одеського міщанина.

Крім того, комісія, яку очолює представниця партії «Сильна Україна» С.ФАБРИКАНТ, ініціювала перейменування вулиці Затишної в Уютную, а вулиці Скісної – в Косвенну.

Нагадаємо, Одеська міськрада увічнила в назві вулиці імена одеситів Івана і Юрія Лип за їхні видатні заслуги перед країною: І.Липа був відомим українським державником, міністром Української Народної Республіки і створив разом із сином Юрієм, відомим в Одесі лікарем і поетом, поліклініку для малозабезпечених, що й досі діє на північній околиці міста.

Повідомляючи про цю ініціативу історико-топонімічної комісії, газета «Вільна Одеса» розцінила рішення «як початок повзучої насильницької русифікації Одеси і спробу небагатьох проросійськи налаштованих ділків одеської влади, що волею випадку опинилися біля керма, витравити з Одеси її українське коріння».

«Вони бачать її виключно російськомовним містом і на догоду своїм московським господарям прагнуть дійсно причесати її на малоруський зразок. А ще - намагаються нав`язати одеситам думки на ідеологічні теми, щоб відвернути їхню увагу від дійсно насущних питань - тарифів і цін, якими влада намагається остаточно задушити населення. І свою організаційну і адміністративну збитковість намагаються прикрити інжирним листком з червоних прапорів, георгіївських стрічок і радянських пісень», - резюмує газета «Вільна Одеса».