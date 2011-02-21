Литвин каже, що з пенсійною реформою запізнилися

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що реформування пенсійної системи в Україні проводиться надто пізно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Ємільчинському районі Житомирської області.

При цьому В.ЛИТВИН закликав політиків припинити дискусії навколо проведення пенсійної реформи.

«Ще одне питання – проблема пенсійної реформи. Вже на цю тему говорено-переговорено. Ви прекрасно розумієте, що якщо тільки говорити і ніяких рішень не вживати, то після Пенсійного фонду банкротом буде вся держава», - наголосив він.

В.ЛИТВИН навів статистичні дані, згідно з якими на Житомирщині із загальної кількості населення 1 млн. 280 тис. 450 тис. - пенсіонери і 250 тис. – діти. «І залишаються ті, хто не працює, або є приховане безробіття. Що робити владі, як виплачувати пенсії, коли зарплата в регіоні є нижчою, ніж середня по державі?», - запитав В.ЛИТВИН.

Він також зауважив, що проблема безробіття є дуже актуальною для Житомирщини. «Ми маємо кожну людину запитати – як вона живе і чого вона потребує, і що має робити держава, а не просто перетворювати всю країну на один великий центр зайнятості», - зазначив В.ЛИТВИН.

«Бо в нас виходить так – чим більшим є сільськогосподарський район або область, тим більше стоїть людей на обліку у центрах зайнятості, замість того, щоб спокійно жити та працювати», - наголосив голова ВР.

Виступаючи в Ємільчинській райдержадміністрації перед активом району, В.ЛИТВИН повідомив, що побував сьогодні у Ємільчинській гімназії, яку за його сприяння було реконструйовано три роки тому (на реконструкцію гімназії було виділено 2,5 млн. грн. державних коштів – УНІАН).

Також В.ЛИТВИН відвідав сьогодні Ємільчинське районне територіально-медичне об’єднання, якому подарував електрокардіограф та привітав породіль із народженням немовлят.