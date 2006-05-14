Філарет розповість про ситуацію в українському православ’ї. Прес-конференція у Києві

12-00 - В приміщенні медіа-холдингу «Обозреватель» з нагоди 40-річчя перебування на першосвятительській Київській кафедрі відбудеться прес-конференція Святішого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета на тему: «Ситуація в українському православ’ї та шляхи її розв’язання» (бульвар Лесі Українки, 20/22). Акредитація представників ЗМІ на місці за редакційними посвідченнями. Телефон: 502-15-13.