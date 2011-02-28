В Ірані знають, де Північна Африка черпає натхнення для революцій

Міністр закордонних справ Ісламської Республіки Іран Алі Акбар САЛЕХІ висловлює переконання у тому, що його країна справила ключовий вплив на розгортання масових акцій протесту у Північній Африці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з делегацією Національної спілки журналістів України у Тегерані.

А.САЛЕХІ пов’язав революції, що відбулись у згаданому регіоні, з ісламською революцією в Ірані. «Події, які відбуваються сьогодні у Тунісі, Лівії, Єгипті, інших країнах Африки та Близького Сходу, свідчать про те, що їхні народи отримали натхнення від «Ісламського пробудження», яке відбулось 32 роки назад в Ірані», - сказав він.

За словами міністра, протести проти режиму розпочались, коли народ з країн мусульманського світу, побувавши в Ірані і побачивши зміни, які відбулись у країні, і те, як позитивно вони вплинули на життя людей, повернулись додому і поширили цю інформацію. «Вони зрозуміли, що також можуть шляхом вираження своєї волі вплинути на ситуацію у країні і досягти того, чого хочуть насправді», – сказав голова зовнішньополітичного відомства Ірану.

А.САЛЕХІ висловив сподівання, що відносини Ірану з владою держав, де нещодавно відбулись революції, будуть успішними. «Якщо до цього часу Іран був у серцях народу цих країн, значить, і відносини з їхніми урядами розвиватимуться успішно», – сказав він.

А.САЛЕХІ також зробив акцент на важливості Ірану для Близького Сходу та загалом для всього світу. «Іран насправді є «золотим ключем» регіону», – вважає він.