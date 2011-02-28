Онопенко прикинув, скільки часу він розказував Януковичу про зятя і дочку

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не впливав на зміну запобіжного заходу стосовно колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Я не думаю (що Президент мав вплив на слідчого, який змінив запобіжний захід стосовно екс-заступника міністра, – УНІАН). Справа в тому, що по КОРНІЙЧУКУ справа завершилася слідством. І якраз, коли вона завершилася, він ознайомився (зі справою – УНІАН), і тоді відповідно до Кримінально-процесуального кодексу слідчі органи і прокуратура мають право змінити утримання під вартою на підписку. Я вважаю, що незалежно, чи там хтось із моїх родичів, чи будь-який громадянин України, якщо він не вчиняв тяжкого злочину, то потрібно думати про зміну запобіжного заходу», - зазначив В.ОНОПЕНКО.

Він наголосив, що Є.КОРНІЙЧУК надав слідству всю необхідну інформацію у справи й не тікав від правоохоронців. Тому, на думку В.ОНОПЕНКА, слідчий мав усі підстави для зміни запобіжного заходу стосовно Є.КОРНІЙЧУКА.

«Я вважаю, що Президент не впливав. Наскільки я знаю, він намагається не впливати на ці процеси. Ясна річ, що після моєї інформації він став більш поінформованим, і про це знали правоохоронні органи. Але впливати на ці речі – він не впливав», - підкреслив В.ОНОПЕНКО.

Крім того, голова ВСУ зазначив, що Президент не знав про порушення кримінальної справи проти його доньки, і В.ЯНУКОВИЧА це надзвичайно здивувало. «Надзвичайно стурбувала ситуація з обшуком. Якраз отут, що називається, ексцес виконавців. Він сказав, що це те ж саме, що зробити обшук в Україні в будинку, в маєтку чиємусь», - підкреслив В.ОНОПЕНКО.

Водночас, говорячи про зустріч з В.ЯНУКОВИЧЕМ 14 лютого, В.ОНОПЕНКО наголосив, що більше 90% часу на зустрічі вони обговорювали проблеми судочинства в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого 2011 р. слідчий Генеральної прокуратури Україна змінив запобіжний захід з арешту на підписку про невиїзд екс-першому заступнику міністра юстиції України Є.КОРНІЙЧУКУ, який є зятем голови Верховного Суду України В.ОНОПЕНКА. Напередодні голова ВСУ зустрічався з Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Генеральна прокуратура 22 грудня 2010 року порушила кримінальну справу щодо Є.КОРНІЙЧУКА. Справа порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків). Колишньому першому заступнику глави Мінюсту висунуто звинувачення у зловживанні службовим становищем при проведенні держзакупівель.