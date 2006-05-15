На Одещині ллється депутатська кров

На Одещині сесія Ананьєвської районної ради, під час якої ділили бюджетні кошти, перетворилася на криваву бійку. В результаті, двоє депутатів опинились у лікарні, а їхні колеги оголосили голодування, повідомляє «5-й канал».

Бійка счинилася між депутатами блоку Володимира ЛИТВИНА та Соціалістичної партії, до якої долучилися не лише чоловіки. Всі учасникі бійки звинувачуюють один одного. Соціалістка Ганна СЄДОВА розповідає, що вона лише зробила зауваження депутату, який лаявся, а той відразу напав на неї. Натомість сам нападник каже, жінка першою накинулась на нього.

Ще один потерпілий – голова районної ради БАЛАН. Він вибіг на крик зі свого кабінету і потрапив під гарячу руку політичних опонентів.

Наразі голова Ананьєвської райради та депутат-соціалістка перебувають у лікарні. А депутати з "Нашої України", БЮТ і Соцпартії оголосили голодування безпосередньо у вестибюлі райради. Вони запевняють, що сидітимуть доти, доки винуватців не буде покарано.