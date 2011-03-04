Фюле: Ми продовжимо тиск на Україну задля політичних реформ

Європейський Союз продовжить чинити тиск на Україну з метою проведення політичних реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це заявив комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ на Форумі глобальної безпеки в Братиславі 3 березня.

«Ми продовжимо тиск задля політичних реформ в Україні й де б то не було», - сказав він.

Комісар відзначив, що Євросоюз в цілому зацікавлений в розвитку відносин зі своїми східними сусідами. «Рішучість Європейського Союзу поглиблювати відносини з нашими партнерами на Сході непохитна», - наголосив Ш.ФЮЛЕ.

Разом з тим, за його словами, деякі події у Східній Європі викликають занепокоєння. Так, ситуація в Білорусі після президентських виборів 19 грудня 2010 року, на думку єврокомісара, стала тестом як для ЄС, так і для країн «Східного партнерства». Комісар нагадав, що Євросоюз недвозначно засудив жорстокі й неприпустимі репресії проти опозиції та громадянського суспільства в Білорусі.

В цілому, кажучи про ситуацію в Східній Європі, Ш.ФЮЛЕ відзначив, що було б неправильним представляти розвиток подій у Східній Європі лише в сірих тонах. «Картина більш складна і має більше нюансів», - сказав він.

Так, за словами комісара, Україна зробила значні кроки в економічному і політичному розвитку, хоча у Євросоюзу і зберігається занепокоєння щодо кількох важливих сфер.

Крім того, Ш.ФЮЛЕ відзначив «вражаючі» реформи в Молдові.

У своєму виступі він також зазначив, що реформи мають здійснюватися партнерами Євросоюзу. «І порядок денний реформ, який не відповідає очікуванням людей щодо політичних свобод і демократизації, є неповним», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, «Східне партнерство» - ініціатива ЄС, почата в травні 2009 року і спрямована на посилення співпраці зі східними сусідами ЄС. До програми «Східне партнерство» спочатку було включено 6 країн-сусідів ЄС: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Молдова і Україна, проте після останніх президентських виборів у Білорусі 19 грудня 2010 року і розгону мирної акції протесту в Мінську участь Білорусі у «Східному партнерстві» фактично припинена.