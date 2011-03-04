Пенсіонерів-підприємців пропонують звільнити від соціального внеску

Пенсіонери та інваліди, які працюють на єдиному податку, мають бути звільнені від сплати єдиного соціального внеску. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА під час web-конференції з відвідувачами порталу Tochka.net.

Відповідаючи на запитання пенсіонера-підприємця, чому держава змушує його перераховувати половину пенсії до Пенсійного фонду, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що вважає такий порядок нелогічним і несправедливим.

«Пенсіонери, які все життя працювали, вже заробили собі на пенсію. Проте її рівень такий, що вижити на пенсію без підтримки дітей або додаткового заробітчанства неможливо. Якщо ж пенсіонер проявляє підприємницьку активність і починає займатися бізнесом, він бере на себе додаткові ризики і змушений зі своєї пенсії виплачувати єдиний соціальний внесок. При цьому він віддає державі значну частину своєї пенсії, не маючи гарантії, що одержить дохід від підприємницької діяльності», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, такий порядок несправедливий і не стимулює пенсіонерів самих забезпечувати собі додаткові доходи. «Таким чином, держава вбиває підприємницьку активність, не заохочує самозайнятість і провокує бідність. Адже, організовуючи свою справу, пенсіонер нічого не просить у держави. Враховуючи, що пенсія ним була зароблена протягом всього життя, несправедливо вимагати, щоб пенсіонери шляхом сплати єдиного соціального внеску віддавали частину своїй пенсії до Пенсійного фонду», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Глава парламентського комітету відзначила, що спільно з Радою підприємців при Верховній Раді готує поправки до закону про єдиний соціальний внесок, які дозволять звільнити від сплати цього збору пенсіонерів та інвалідів, які працюють на єдиному податку. Також, на думку Н.КОРОЛІВСЬКОЇ, необхідно істотно зменшити ставку єдиного соціального внеску для підприємців – платників єдиного податку передпенсійного віку. «Всі ці заходи дозволять поліпшити збирання цього податку, його адміністрування, а, отже, і збільшити доходи Пенсійного фонду, зупинять процеси тінізації економіки. Не секрет, що після набирання чинності з 1 січня 2011 року закону про соціальний внесок, багато дрібних підприємців змушені піти у тінь, оскільки їх доходи не дозволяють їм платити цей податок в повному обсязі. Наше завдання створити такі умови, щоб і підприємці могли працювати в легальному полі, і податки збиралися», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.