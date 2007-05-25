”Титан” виштовхав УДО з Генпрокуратури, Чорновіл пропонує заарештувати Гелетея

Бійці спецпідрозділу "Титан" витіснили працівників управління держохорони з території Генпрокуратури повідомляє Українська правда.

Народний депутат, що не захотів представитися, вигнав охорону УДО з центральної прохідної Генпрокуратури. На прохання представитися він відповів, що дуже зайнятий.

Після цього народні депутати від Партії регіонів зачинили зсередини двері прохідної Генпрокуратури.

Серед працівників "Титану", що витісняли УДО з 3-го поверху будівлі, були народні депутати від коаліції, зокрема, "регіонал" Тарас Чорновіл. Народні депутати кричали на нецензурно лаялися.

Витіснення службовців УДО підрозділом МВС "Титан" сталося через нову загрозу спроби захопити приміщення кабінету генерального прокурора.

Про це повідомив народний депутат від Партії регіонів Тарас Чорновіл.

"Оскільки знову виникла загроза спроби захопити кабінет генпрокурора, ввести туди нелегітимну особу, ми ухвалили рішення допомогти покинути приміщення представникам УДО", - пояснив він.

"Тим більше, що з ними договір про охорону Генпрокуратури остаточно розірваний. Будівля передана під охорону МВС і ті люди, що забарикадувалися в проході 3 поверху, їх ми зараз витіснили", - додав депутат.

Інцидент зі спробою захоплення кабінету генпрокурора працівниками УДО Чорновіл описав так: "Група людей з УДО, серед яких було і декілька депутатів-нашоукраїнців, які засіли у кабінеті заступника генпрокурора Голомші, спробували зробити ривок до кабінету генерального прокурора з 3 на 4 поверх. Саме в цей момент нам вдалося їх зупинити в коридорі. І вже після цього ми почали їх витискати з цього приміщення".

За словами Чорновола, під час цих дій інцидентів не було. "Було як завжди – таке трохи перештурхування, але це відбулося досить культурно", - вважає він. Чорновіл повідомив, що не було жодної людини, яку було поранено або з синцями.

"Цих людей витіснили з приміщення, тому що вони відмовлялися покинути його. Адже на його території їхня служба вже була закінчена", - зазначив він.

Чорновіл також заявив, що керівник УДО Валерій Гелетей є кримінальним злочинцем.

"Після того, як Гелетея буде заарештовано, буде перевірено керівний склад УДО. А потім, напевно, будуть переглядатися договори і тому подібне. Скоріш за все, ця структура, думаю, що вже після відставки президента, буде знову охороняти всі приміщення центральних органів влади", - вважає депутат.