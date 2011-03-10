Розпочато прийом заявок на програму Royal Court для українських драматургів

Британська Рада в Україні та театр Royal Court (Лондон) розпочинають прийом заявок на участь у довгостроковій програмі співпраці з українськими драматургами.

Міжнародна програма Royal Court – це шанс для молодих українських драматургів отримати фахову допомогу режисерів і сценаристів театру в написанні п’єс та їхній постановці у місцевих театрах чи на сцені Royal Court. Аналогічні програми театр реалізовує вже понад 20 років у багатьох країнах світу. Відбір учасників відбуватиметься на конкурсній основі. Програма триватиме від 18 місяців до двох років. Наприкінці програми учасники представляють цілком нові драматичні твори.

Кого ми шукаємо? До участі запрошуються письменники і драматурги, що мешкають і працюють в Україні, пишуть про Україну і зацікавлені у роботі над сучасною драматичною п‘єсою. Вікових обмежень для участі у програмі немає, але організатори очікують, що більшість заявок надійдуть від драматургів-початківців віком 25 – 35 років.

Досвід. Учасники конкурсу повинні мати написані п‘єси, що вже здобули сценічне втілення, друкувалися або репрезентувалися під час драматургічних семінарів чи публічних читань.

Які документи потрібно подати для участі в конкурсі?

Резюме (curriculum vitae)

Мотиваційний лист (не більший за сторінку А4), у якому ви пояснюєте причини участі у конкурсі та зазначаєте кілька тем, над якими ви хотіли б працювати в ході програми

Короткий виклад змісту однієї сучасної п‘єси для дорослої аудиторії, яку ви вважаєте найкращою у своїй творчості, та витяг з неї (одна сцена) на 5 - 6 сторінок

Зазначені документи надсилайте за адресою royalcourt@britishcouncil.org.ua.

Заявки приймаються лише мовою оригіналу – українською чи російською.

Кінцевий термін подачі заявок – 20 березня 2011 року. Заявки, отримані після цієї дати, не прийматимуться до розгляду.

Розгляд заявок. Усі отримані заявки будуть перекладені англійською мовою фаховими перекладачами і надіслані на розгляд до міжнародного відділу Royal Court. Імена сімох відібраних учасників будуть оголошені 26 квітня. Перший воркшоп програми відбудеться 7 – 14 травня у Тбілісі.

Докладніше про програму, умови участі та про театр Royal Court читайте на веб-сайті Британської Ради в Україні www.britishcouncil.org.ua/royalcourt

За додатковою інформацією просимо звертатись

до Володимира ШЕЙКА,

менеджера з комунікацій Британської Ради в Україні,

volodymyr.sheyko@britishcouncil.org.ua