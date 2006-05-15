Тимошенко називає Регіони ”збіговиськом”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішня домовленість БЮТ, «Нашої України» та Соціалістичної партії України про обрання керівника Депутатської групи з підготовки першого засідання нової Верховної Ради свідчить, що коаліція почала працювати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам. (УНІАН: сьогодні на засіданні підготовчої групи 17-ма голосами головою групи було обрано народного депутата Івана БОКОГО (СПУ). “За” голосували представники “Нашої України”, БЮТ та СПУ).

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «я вважаю те, що наша спільна група – «Наша Україна», СПУ та наш блок - ми повністю домовились між собою по всіх кадрових посадах в робочій групі, свідчить про те, що коаліція вже фактично почала працювати».

Як зазначила також Ю.ТИМОШЕНКО, на нараді за участю керівників цих трьох політичних сил (від СПУ - Олександр МОРОЗ, від «Нашої України» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ та інші – УНІАН) було прийнято рішення віддати посаду заступника голови робочої групи Адаму МАРТИНЮКУ. За її словами, це було зроблено абсолютно свідомо, було вирішено віддати цю посаду опозиції. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що БЮТ ідеологічною опозицією вважає тільки Комуністичну партію. Партію регіонів БЮТ не вважає опозицією. «Тому що це є просто збіговисько залишків старого режиму, і там ні ідеології, ні бачення, нічого. Це не є опозиція. Це є тимчасово присутні у владі бізнесмени, які не можуть одночасно бути політиками», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

О.МОРОЗ у свою чергу додав, що віддати посаду заступника групи А.МАРТИНЮКУ було прийнято ще й тому, що він отримував велику підтримку на минулих засіданнях групи (за нього голосували 14 із 31 члена групи). Він також повідомив, що секретарем групи буде запропоновано Івана КИРИЛЕНКА (БЮТ).