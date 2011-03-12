Королевська: Принципу мовчазної згоди дали «зелене світло»

Сьогодні подолано останній бар`єр на шляху широкомасштабного застосування принципу мовчазної згоди у взаєминах підприємців і дозвільних органів.

Про це заявила голова парламентського Комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підписання Президентом України розробленого нею Закону «Про внесення змін до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення про скасування відповідальності за здійснення господарської діяльності із застосуванням принципу мовчазної згоди».

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, за словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, одна з основних проблем вітчизняного законодавства – це його невиконання на місцях і численні правові колізії, які блокують практичну реалізацію корисних для економіки і суспільства норм. «У теорії у нас прекрасні закони, в яких закладено кращий європейський досвід. Проте на практиці лише небагато українських законодавчих принципів працюють у повсякденному житті», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, яка є автором закону про принцип мовчазної згоди.

В Україні принцип мовчазної згоди було введений в дію в кінці 2009 року, проте залишалася стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає відповідальність за ведення господарської діяльності без отримання дозвільного документа. «Тому за використання абсолютно законного принципу мовчазної згоди могла наступити адміністративна відповідальність. В результаті, потрібний і важливий закон більше року не працював», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА, додавши, що «нам не потрібні подібні колізії в законодавстві, якими можуть скористатися нечисті на руку чиновники».

Закон, що набув чинності, знімає цю колізію і дає «зелене світло» впровадженню принципу мовчазної згоди в практичне життя. «Тепер принцип мовчазної згоди запрацює. Він спростить старт бізнесу для тисяч підприємців. А ми спільно з Радою підприємців при Верховній Раді відстежуватимемо, як цей закон застосовується на практиці», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. «Мовчазна згода» – це європейський принцип, згідно з яким підприємець отримує право на ведення господарської діяльності, якщо відповідні документи подані в повному обсязі і в установленому порядку, навіть якщо чиновник із якихось причин затягує видачу дозвільних документів.