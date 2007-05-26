Секретаріат Президента з обох боків оточили прихильники Нашої України та Партії регіонів

Будівлю Секретаріату Президента України з боку вулиць Банкової та Лютеранської оточили прихильники «Нашої України» та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, прихильники «Нашої України», по 50 чоловік з боку вулиць Банкової та Лютеранської, розмістилися перед входом на територію Секретаріату – перед парканом, а прихильники Партії регіонів у кількості декілька тисяч осіб з обох сторін за ними. Представників різних політичних сил розділяє переносний металевий паркан та два ряди міліціонерів.

Активісти тримають прапори своїх політичних сил.