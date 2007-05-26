Секретаріат Президента з обох боків оточили прихильники Нашої України та Партії регіонів
11:24, 26 травня 2007Політика
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Між ними загорожа та міліція
Будівлю Секретаріату Президента України з боку вулиць Банкової та Лютеранської оточили прихильники «Нашої України» та Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, прихильники «Нашої України», по 50 чоловік з боку вулиць Банкової та Лютеранської, розмістилися перед входом на територію Секретаріату – перед парканом, а прихильники Партії регіонів у кількості декілька тисяч осіб з обох сторін за ними. Представників різних політичних сил розділяє переносний металевий паркан та два ряди міліціонерів.
Активісти тримають прапори своїх політичних сил.
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