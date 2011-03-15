Онопенко вимагає арешту трьох суддів

У середу, 16 березня, під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правосуддя буде розглянуто питання про надання згоди на арешт (взяття під варту) трьох суддів, які звинувачуються у корупції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі народного депутата, голови Комітету ВР з питань правосуддя Сергія КІВАЛОВА.

Зокрема, це стосується судді Кодимського районного суду Одеської області С. та суддів Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області подружжя К.

Як свідчить подання Генеральної прокуратури України, внесене до Верховної Ради та підтримане головою Верховного Суду, К., розглядаючи справи про адміпорушення, умисно називав порушникам завідомо завищені суми штрафів і приймав ці штрафи особисто, з рук у руки.

«Після цього виносив постанову про накладення на порушника мінімального штрафу та сплачував його. Різниця осідала у кишені хвацького судді. Матеріали справи свідчать про умисний системний характер суддівських оборудок. У такий спосіб суддя К. «виніс рішення» стосовно 56 осіб, заволодівши їхніми коштами у особливо великих розмірах. К., за інформацією слідчих, вимагала та отримала хабара у громадянки за «пом’якшення» вироку для її сина», - зазначається у повідомленні.

Суддя С. звинувачується за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують вимагання та одержання хабара, тиск та залякування свідків, примушування їх до неправдивих свідчень у суді. Подання на арешт (взяття під варту) цього судді надійшло від судді Апеляційного суду Вінницької області, який розглядає справу відносно судді С.

За словами С.КІВАЛОВА, всі подання підтримав та вніс до Комітету з питань правосуддя голова Верховного Суду Василь ОНОПЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому для суддів планують застосувати такий жорсткий запобіжний захід - арешт (взяття під варту), голова С.КІВАЛОВ повідомив, що у поданнях, що надійшли до Комітету ВР, зазначено, що попри висунуті суддям звинувачення, вони залишаються на роботі, розглядають справи та виносять рішення іменем України. Крім того, як встановлено у ході судового та досудового слідства, судді перешкоджають у встановленні істини у справі, не з’являються на допити, тиснуть та залякують свідків, внаслідок чого деякі з них вже змінили свої свідчення, побоюючись погроз з боку суддів.

«Комітет з питань правосуддя дійшов висновку, що подання, внесене головою ВСУ, відповідає Регламенту ВР та цілком може бути підтриманим» - констатував С.КІВАЛОВ.