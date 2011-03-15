Влада блокує появу Тимошенко на телеекранах?

У “Батьківщині” заявляють, що з початку року істотно посилилася тенденція до блокування появи лідера партії Юлії ТИМОШЕНКО на телеекранах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”, зазначивши, що про це свідчить аналіз телевізійних новин та політичних ток-шоу.

Так, нагадали в “Батьківщині”, учора, 14 березня, Ю.ТИМОШЕНКО подала до Генпрокуратури заяву про фальсифікацію представниками влади офіційного показника інфляції за 2010 рік. Вона також заявила про вимоги фракції «БЮТ-Батьківщина» включити до порядку денного роботи Верховної Ради проект документа, який зобов’яже владу виконати закон і проіндексувати зарплати, пенсії та соціальні виплати на реальний, а не фальсифікований, показник інфляції.

«Однак за дивним збігом обставин ця суспільно значуща інформація не потрапила в новини найбільших загальнонаціональних каналів», - звертає увагу прес-служба «Батьківщини».

«Ми далекі від думки, ніби інформація, оприлюднена Юлією ТИМОШЕНКО, виявилася не цікавою для телебачення, тому що практично всі провідні Інтернет-видання опублікували її у себе як топ-новину. Отже, дуже схоже на те, що телеканали та їх власники вчергове отримали анонімні вказівки проігнорувати відповідні заяви та ініціативи партії і фракції», - йдеться в заяві.

Прес-служба наголошує, що показовою була і недільна телеаналітика, де “роковини уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА були висвітлені з неприхованим пієтетом, тенденційно, без жодного слова критики”.

Так само, підкреслюють у “Батьківщині”, була заблокована і участь Ю.ТИМОШЕНКО в будь-яких телевізійних шоу, присвячених цій темі, попри численні офіційні та неофіційні звернення партії. З початку року Ю.ТИМОШЕНКО лише один раз була присутня в прямому ефірі програми «Шустер.Live» і жодного разу - в програмах Євгена КИСЕЛЬОВА «Велика політика» та Андрія КУЛИКОВА «Свобода слова», зазначають у партії.

Очевидно, вважають у “Батьківщині”, що аргументований виступ Ю.ТИМОШЕНКО в програмі у С.ШУСТЕРА “відбив у кураторів Першого національного охоту створювати ілюзію свободи слова та гратися нібито у присутність ТИМОШЕНКО в ток-шоу”. Також у партії відзначають, що показовим є кількісне порівняння присутності Ю.ТИМОШЕНКО в програмі у С.ШУСТЕРА: за той же самий час у нього в ефірі народний депутат-регіонал Володимир ОЛІЙНИК побував чотири рази, Ганна ГЕРМАН, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Олексій ПЛОТНІКОВ – по тричі.

При цьому у “Батьківщині” висловили переконання, що «саме ЯНУКОВИЧ є головнокомандувачем походу влади проти свободи слова. Лукаві посилання представників його адміністрації та депутатів-регіоналів на власників не витримують жодної критики, бо власники переважної більшості українських ЗМІ проводять ту генеральну лінію, яку їм диктує ЯНУКОВИЧ».