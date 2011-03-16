Януковичу радять, куди прилаштувати додаткові гроші з бюджету

«Додаткові кошти у Державному бюджеті на 2011 рік необхідно витратити на підвищення мінімальних пенсій», – заявив народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, президент партії «Правда» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ , коментуючи заяву Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що у бюджеті з’явилися додаткові кошти та запропонував голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ витратити їх на регіональну інфраструктуру. Однак я прошу Президента врахувати мій законопроект № 8180 про внесення змін до бюджету-2011, у якому я пропоную підвищити мінімальні пенсії до рівня 1000 грн. вже у цьому році», – сказав Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що «сьогодні люди отримують пенсії, більшість з яких становить 750 грн. на місяць. На ці гроші не можна прожити, зважаючи на стрімке зростання цін в магазинах і підвищення тарифів на комунальні послуги. Тому нам терміново потрібно підвищувати мінімальні пенсії до 1000 грн., щоб люди змогли сплатити борги за квартиру, за спожиті газ і воду, тепло та електроенергію, а також нормально харчуватися».

«Впевнений, що таке рішення змінить ситуацію на краще та сприятиме авторитету усіх гілок влади серед людей», – зауважив президент партії «ПРАВДА».

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 8180 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність» внесений народним депутатом України Д.ВЕТВИЦЬКИМ до Верховної Ради України 1 березня 2011 року.

Законопроектом передбачається підвищити прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, з 1 квітня 2011 року – до 800 грн., з 1 жовтня 2011 року – до 900 грн., з 1 грудня 2011 року – до 1000 грн.

Розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць для осіб, які втратили працездатність, і, відповідно, місячної мінімальної пенсії у 2011 році установлений статтею 21 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» у розмірі: з 1 січня – 750 грн., з 1 квітня – 764 грн., з 1 жовтня – 784 грн., з 1 грудня – 800 грн.

14 березня Президент України В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з головою Верховної Ради В.ЛИТВИНИМ і керівниками фракцій більшості Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (КПУ) та Ігорем ШАРОВИМ (Народна Партія) закликав Верховну Раду внести зміни до Державного бюджету на 2011 рік за підсумками першого кварталу. Президент зазначив, що мав змогу ознайомитися з даними щодо підсумків першого кварталу, які свідчать про те, що доходи будуть вищими, ніж планувалось. Тому В.ЯНУКОВИЧ вважає, що парламент, не чекаючи завершення першого півріччя, має внести зміни до бюджету і розподілити ці кошті по стратегічно важливих напрямках. Зокрема, глава держави висловив думку щодо необхідності розподілу цих коштів між регіонами для добудови соціальних об’єктів, доріг тощо.