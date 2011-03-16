Янукович доручив Колеснікову зайнятися дорогами

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив віце-прем’єр-міністру – міністру інфраструктури привести у належний стан дороги в містах, які прийматимуть Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА і Б.КОЛЕСНІКОВА.

“Всі напрямки підготовки до Євро закриті”, - поінформував віце-прем’єр-міністр.

Б.КОЛЕСНІКОВ також зазначив, що “єдине, остаточно не вирішене питання, це – персонал, що має безпосередньо забезпечувати проведення Євро”.

“Ми просимо допомоги міст – Львова, Донецька, Харкова – у підборі кадрів для роботи на стадіонах, в аеропортах. Звертатимемося також до вищих навчальних закладів для того, щоб сформувати якісний менеджмент”, - зазначив він.

Не менш важливою темою під час зустрічі стала якість дорожнього покриття у містах, які прийматимуть футбольний чемпіонат, зазначили у прес-службі глави держави.

Президент доручив надати практичну реальну допомогу всім чотирьом містам – Львову, Києву, Донецьку та Харкову – у приведенні в належний стан доріг.

Б.КОЛЕСНІКОВ поінформував, що сьогодні відбудеться нарада у Міністерстві фінансів, на якій вирішуватиметься питання виділення коштів у другому півріччі для того, “щоб міста Євро-2012 відповідали рівню турніру”.