Попов розказав Януковичу про тисячі гектарів, виведені з активів Києва

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує відпрацювати механізм запобігання вирубці зелених насаджень у Києві.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це йшлося на зустрічі В.ЯНУКОВИЧА з головою Київської міської державної адміністрації Олександром ПОПОВИМ. Співрозмовники обговорили питання соціально-економічного розвитку столиці та шляхи вирішення першочергових проблем.

Після зустрічі О.ПОПОВ повідомив, що обговорив з Президентом питання, пов’язані з реалізацією закону, що встановлює мораторій на вирубку зелених насаджень у столиці.

«На жаль, ми до сьогодні маємо факти, коли за рішеннями, прийнятими Київрадою в минулі роки, ми маємо в Києві вирубки лісу», – констатував О.ПОПОВ.

Він повідомив, що Президент запропонував провести на його рівні засідання, на якому за участю правоохоронних органів та інших зацікавлених сторін буде відпрацьовано механізм унеможливлення таких дій з урахуванням законодавства щодо мораторію на вирубку зелених насаджень у Києві.

«Я отримав доручення від Президента підготувати матеріали для проведення такого засідання. Думаю, кияни давно чекають рішучих дій щодо наведення порядку в столиці, у тому числі – і в цьому напрямку», – сказав О.ПОПОВ.

За словами голови КМДА, в попередні роки приблизно третина зелених зон Києва за рішенням міської ради була розподілена (як правило, безоплатно), і на сьогодні виведена з активів міста. «Йдеться про тисячі гектарів землі, особливо зелених насаджень, які повинні бути повернені до активів міста», – зауважив О.ПОПОВ.

Також, за його словами, дуже проблемним питанням є виділення земельних ділянок, що відбулося також у минулі роки за рахунок площ, які займають школи, а іноді - навіть дитячі садочки, інші бюджетні установи. «Це теж дуже великий негатив, який викликає нарікання киян. І це питання також буде розглянуто на запропонованому Президентом України засіданні», – зауважив О.ПОПОВ.

Крім того, голова КМДА доповів Президентові, що київська влада розпочала реалізацію політики, пов’язаної з покращенням житлово-комунальних послуг, що надаються киянам. Так, за його словами, з 1 лютого в столиці України реалізується пілотний проект, спрямований на стимулювання своєчасної оплати за надані житлово-комунальні послуги. Тим споживачам, які оплачують послуги до 20 числа кожного місяця, надається знижка. О.ПОПОВ наголосив, що вже сьогодні експеримент дає позитивний результат. Адже тільки за січень та лютий ц.р. підприємствами житлово-комунального господарства отримано відповідно 107% та 101% платежів.

«Це є дуже позитивним, тому що мотивує мешканців до своєчасної оплати. Від цього є вигода і комунальним підприємствам. Та головне, що ми надаємо можливість за рахунок житлово-комунальних підприємств надати таку суттєву знижку – від 6 до 7 відсотків – за своєчасну оплату комунальних послуг», – зауважив він.

Голова КМДА повідомив, що Президент висловив зацікавленість проектом і запропонував за результатами першого кварталу ц.р. подати пропозиції щодо його можливої реалізації в інших містах України.