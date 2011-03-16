Нардеп бачить, як влада сама штовхає людей до радикальних виступів

Влада сама підштовхує суспільство до радикальних виступів, вважає голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Про це вона заявила у Верховній Раді, коментуючи відмову більшості парламенту підтримати її ініціативу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів переслідування учасників «податкового Майдану», повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету.

За її словами, влада визнала, що ліквідація економічно незалежної частини суспільства і репресії проти активістів «податкового Майдану», - це державна політика. «Створення ТСК дозволило б припинити цинічний тиск на ініціативу, права і свободи людей. Це не просто проблема тисяч підприємців, а питання виживання української економіки», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Звертаючись до народних депутатів перед голосуванням з цього питання, Н.КОРОЛЕВСЬКА сказала: «Запитайте себе, чи хочете ви бути причетними до репресій проти свого власного народу? Тому що бездіяльність і невтручання – це теж позиція. І цю вашу позицію ви маєте сьогодні оголосити, підтримавши створення Тимчасової слідчої комісії - або виступивши проти неї. Не думайте, що якщо влада з`їсть на сніданок малий бізнес, то не зможе на вечерю проковтнути і вас. Сьогодні від нашого рішення залежить – чи дозволимо ми владі «доїсти» підприємців або зупинимо цей бенкет під час чуми».

Народний депутат навела факти тиску на підприємців: «У Черкаській області міліція вимагає у профспілок підприємців списки людей, які брали участь в акціях протесту, в Луганську силові структури здійснюють тиск на активних учасників мітингів на Майдані Незалежності, заарештовувавши їхнє майно. Співробітники ДАІ і міліції залякують водіїв, які входять до профспілки таксистів України, з наполегливою «рекомендацією» залишити профспілку. Порушено кримінальні справи за фактами пошкодження гранітної плитки під час встановлення наметів на Майдані. Сім чоловік звинувачуються у злочинній змові «з метою умисного знищення або пошкодження чужого майна, що завдала шкоди у великих розмірах».

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, такими діями влада сама підштовхує суспільство до радикальних виступів: «Силові органи виконують жандармські функції, а не функції контролю і захисту. Переслідування активістів «податкового Майдану» лише посилює протестні настрої і сприяє самоорганізації громадянського суспільства».

Депутат повідомила, що по всій країні створюються ініціативні групи, які організовують серйозний громадянський рух. «Першою ініціативою новоствореного громадянського руху, спільно з Асамблеєю малого і середнього бізнесу, буде автопробіг, який стартує у всіх регіонах України 21 березня. 25 березня учасники автопробігу прибудуть до Києва. Основною вимогою автопробігу буде припинити кримінальні переслідування, припинити фіскальний тиск і ухвалити у Верховній Раді закон про спрощену систему оподаткування», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Цей законопроект упродовж кількох тижнів обговорювався на 4-х майданчиках в Інтернеті, а також під час моїх зустрічей з підприємцями у Львові, Луганську, Харкові, Хмельницькому, Києві й Чернігові. Наша модель має всі шанси змінити економічну ситуацію, підтримати малий і середній бізнес, стимулювати людей до того, щоб вони розвивали свою справу, створювали робочі місця, могли сплачувати податки і заробітну плату», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 березня, ВР відмовилася створити ТСК з розслідування фактів утисків підприємців, які брали участь в акції протесту проти Податкового кодексу. Автор цього проекту постанови – народний депутат з фракції "БЮТ-Батьківщина" Н.КОРОЛЕВСЬКА. За це рішення проголосували лише 66 (за необхідних 226 – УНІАН) вз 363 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.