Комітет ВР відхилив проект, що обмежував пільги 16 категоріям громадян

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики і праці ухвалив рішення про відхилення чергового антисоціального урядового законопроекту №7562 про виконання гарантій держави щодо судових рішень.

Про це, як повідомляє прес-служба БЮТ-Батьківщини, заявив член Комітету, міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій Павловський.

За його словами, у перехідних положеннях цього законопроекту уряд фактично суттєво обмежував або взагалі ліквідовував соціальні виплати та пільги 16 категоріям громадян, зокрема, чорнобильцям, афганцям, інвалідам війни та бюджетним працівникам.

«Цей законопроект напряму порушує положення ст. 22 Конституції України, яка забороняє обмежувати соціальні права громадян, тому Комітет вирішив його відхилити», - заявив Павловський.

Окрім того, Андрій Павловський повідомив, що сьогодні проурядова більшість не підтримала включення до порядку денного законопроекту №8042 щодо недопущення погіршення пенсійного забезпечення громадян України, яким передбачалося введення 5-річного мораторію на підвищення пенсійного віку та мораторію на підвищення мінімального трудового стажу на 10 років.

Павловський наголосив, що зазначений законопроект був внесений членами фракції «БЮТ-Батьківщина» як альтернатива пенсійній реформі уряду Азарова, «яка насправді є не реформою, а пенсійним геноцидом».