Оптиміст Азаров чекав від Клюєва брюссельського прориву

Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямку плани України залишаються незмінними.

«Ми наполегливо ведемо переговори з представниками Європейської комісії з метою створення зони вільної торгівлі», - підкреслив прем`єр.

При цьому він зазначив, що рівень робочої групи з ведення переговорів підвищений і її зараз очолює перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ.

Разом з тим М.АЗАРОВ шкодує, що недавні переговори А.КЛЮЄВА в Брюсселі не привели до «прориву» в переговорному процесі.

«Ми пов`язуємо це з тим, що поки що Європейська комісія не прийняла рішення про зміну параметрів переговорів і якоюсь мірою це перешкоджає руху вперед», - сказав М.АЗАРОВ.

Утім, незважаючи на це, підкреслив прем`єр, Україна не втрачає оптимізму і сподівається на вирішення всіх проблем, які гальмують процес.

«Ми не втрачаємо оптимізму. Взагалі ми люди наполегливі, отож послідовно працюватимемо і добиватимемося досягнення бажаних результатів», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він подякував Групі прогресивного альянсу, соціалістам і демократам за підтримку позиції України в Європейському парламенті.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС розпочали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, котрі мають стати складовою частиною угоди про асоціацію.

2 березня 2011 р. в Брюсселі А.КЛЮЄВ провів переговори з питання підготовки Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Польські експерти вважають, що участь А.КЛЮЄВА в переговорах про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом підвищує шанси підписання угоди цього року.

3 березня ц.р. перший віце-прем`єр-міністр Росії Ігор ШУВАЛОВ заявив, що Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану та України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном. За його словами, Росія буде змушена вибудовувати кордони для українських товарів, якщо Україна і ЄС створять зону вільної торгівлі. В.ПУТІН упевнений, що вести переговори з Євросоюзом у форматі Єдиного економічного простору чи Митного союзу – «це зовсім інша річ». У той же час, він зазначив, що приєднання до якихось інтеграційних об`єднань є суверенним правом України.