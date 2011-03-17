В УНІАН - прес-конференція «Необхідність створення української національної ідеї»

18 березня о 10.30 в УНІАН (вул.Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція на тему: «Необхідність створення української національної ідеї». Учасники: президент ЦСКП (Україна) Юрій Ліпчевський, президент БО «Слов`янський Фонд» Володимир Янченко, депутат Держдуми РФ Сергій Марков. Телефон: (+38 091) 911 88 36. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter