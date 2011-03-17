У Нашій Україні обурені «дутою комедією» з Литвином у головній ролі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН і владна більшість у Верховній Раді вигадують нові і нові приводи для продовження порушення Конституції при голосуванні народних депутатів.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», про це заявив голова партійної групи «Наша Україна», народний депутат Зіновій ШКУТЯК, коментуючи рішення парламенту повернути на доопрацювання проект постанови про впровадження системи голосування "Рада-3".

«Голова Верховної Ради і Партія регіонів розігрують для громадян дуту комедію з ухваленням цієї постанови, єдиною метою якою є якнайдовше відкласти обов’язкове особисте голосування депутатів, як цього вимагає 84 стаття Конституції України», - наголосив він.

Депутат зазначив, що постанова, внесена В.ЛИТВИНОМ сформульована таким чином, що дозволяє на невизначений строк відтягувати запровадження нової системи і, відповідно, продовжити реалізацію вигідної владі, але антиконституційної практики «кнопкодавства» в парламенті.

На думку З.ШКУТЯКА, навіть якщо ця постанова колись і буде ухвалена, то це не означає, що нова система голосування, яка передбачає виключно особисте голосування депутатів, буде введена в дію.

Він підкреслив, що «Наша Україна» вимагає, щоб нова система сенсорного голосування була запроваджена невідкладно. Тим більше, що спікер В.ЛИТВИН нещодавно підтвердив її абсолютну технічну готовність.

За його словами, у голови Верховної Ради є достатньо законних повноважень і посадовий обов’язок, щоб одним своїм розпорядженням покінчити з антиконституційною практикою голосування депутатів чужими картками. «Усі ініціативи ЛИТВИНА щодо прийняття спеціальної постанови парламенту є грою на користь влади та втечею від особистої відповідальності», - вважає депутат.