Янукович ініціює створення повномасштабної електронної бібліотеки

Президент України Віктор Янукович виступає з ініціативою створення повномасштабної електронної бібліотеки, що міститиме найрізноманітнішу інформацію про Україну, її історію, культуру, географію та сьогодення. Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.

«Давайте започаткуємо рух зі створення культурної матриці, що дасть можливість побачити і пізнати справжню Україну – вимріяну та створену не лише нами, а багатьма поколіннями наших попередників. Я кажу про створення в Україні повномасштабної електронної бібліотеки.

Вже сьогодні я хотів би дати доручення в якомога стисліший термін внести пропозиції щодо розвитку такого руху та створення інфраструктури, яка забезпечила б розвиток електронної бібліотеки», – сказав Глава держави сьогодні під час засідання Громадської гуманітарної ради.

Віктор Янукович наголосив, що вже сьогодні на різних електронних ресурсах існує чимало найрізноманітнішої інформації про Україну, її історію, культуру, географію та сьогодення. Проте проблема в тому, що ця інформація розпорошена, несистемна й дуже часто її надзвичайно важко знайти.

«Тож давайте створимо ресурс, на якому у відкритому доступі буде представлено все найважливіше, що створене на нашій землі впродовж віків. Давайте доповнимо його тим, що впродовж 20 років продукувалося науковими інститутами та театрами, видавництвами і студіями звукозапису. Давайте відкриємо людям те, що зберігається в запасних фондах музеїв... Словом, усе те, що зроблено митцями – видано чи зроблено і самотужки, і за сприяння держави», – наголосив Президент.

На думку Глави держави, підтримка меценатів, раціональне використання грантів, можливості діючих громадських організацій, максимально ефективне використання наявних державних коштів – все це має забезпечити успішність проекту.

«Не маю жодного сумніву, що в цьому процесі спільного пізнання нас підтримає чимало активних людей з маленьких сіл та містечок. Багато з них будуть вважати справою честі докласти до загальної історичної та культурної карти України історію свого регіону, свого міста і села. Паралельно це стане випробуванням для академічних установ, письменників, музеїв, для кожного з нас», – сказав Віктор Янукович.

«У такий спосіб ми зможемо не лише подолати відірваність культурних центрів від регіонів, а й зробимо культурний продукт доступнішим», – додав Президент.

Щоб надмірно не заадмініструвати цей процес, не вбити ініціативу людей непотрібним контролем, Глава держави вважає за необхідне розвивати його як громадську ініціативу, що є державною за значенням, а не за статусом.

«Нам треба скоординувати зусилля і відкрити для цієї роботи бібліотеки та архіви. Ми повинні зробити ті перші кроки, що допоможуть не лише створити культурний продукт, а головне – усвідомити, що він є, і він конкурентоздатний.

Знаю і вірю, що саме Інтернет, саме нові технології в перспективі не лише дадуть поштовх розвитку книговиданню, кіно, музиці, театру, музейній справі, а й сприятимуть розвитку громадянського суспільства загалом», – наголосив Віктор Янукович.