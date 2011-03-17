Янукович задався метою привезти Поживанова в Україну?

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розповів, що не виключав можливості повернення правоохоронними органами України із-за кордону деяких політиків щодо яких зараз порушені кримінальні справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час засідання громадської гуманітарної ради сьогодні у Києві.

«Сьогодні йдуть суди, іде слідство по всім напрямкам. Є намагання, як кажуть, це називати політичними переслідуваннями. Дехто каже, що будемо шукати політичний притулок…», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

У зв’язку з чим він зазначив, «мені сьогодні доповідали: я задаю питання одному керівнику з правоохоронних органів – кажу, ви знаєте, де він знаходиться? Знаю. Ви що не можете його привезти в Україну, чи ви не знаєте як це робиться?».

За словами Президента, цей керівник йому відповів, що «не дай Боже хтось дізнається, що ми послали людей в цю країну – одразу буде підстава за усіма міжнародними правилами дати йому політичний притулок».

Як підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, у таких випадках необхідно виконати всі міжнародні норми і закони. «У нас іншого шляху немає. Тому я кажу, коли Леонід Макарович (Л.КРАВЧУК – УНІАН) виступав, не треба дратувати», - також резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, колишній голова Держкомрезерву Михайло ПОЖИВАНОВ знаходиться в процесі отримання статусу політичного біженця в Австрії. За словами екс-чиновника, він уже подав документи на надання політичного притулку, встиг пройти перші інтерв`ю. Процедура таким чином запущена.