Гроші від перевиконання бюджету підуть на іномарки для чиновників

Житомирська обласна рада виділила 250 тисяч гривень на придбання нового автомобіля для заступника голови облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні депутатами на сесії Житомирської обласної ради.

Коментуючи журналістам прийняте рішення, голова Житомирської облради Йосип ЗАПАЛОВСЬКИЙ сказав: "Так, дійсно, коли був розподіл вільних коштів за кошти від перевиконання бюджету області передбачено на прохання обласної державної адміністрації придбання автомобіля для одного із заступників голови Житомирської ОДА. Тому що автомобіль просто відсутній, а треба працювати".

На запитання кореспондента УНІАН, чому на ці цілі виділяються такі великі кошти, Й.ЗАПАЛОВСЬКИЙ відповів, що "автомобіль такий купляється, щоб зберегти, по перше, життя людини, яка буде користуватися цією машиною. І у нас, ви знаєте, бувають гості із Києва, по-друге, потрібна машина високого класу. Тому це клопотання підтримали".

Тим часом, голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК, виступаючи на сесії, заявив про намір і надалі оновлювати автопарк Житомирської ОДА за кошти від перевиконання бюджету. "Нам дешевий популізм не потрібен, будемо робити це прозоро", - сказав він.

При цьому С.РИЖУК закликав політичних опонентів від БЮТу "не заробляти дешевий популізм на питаннях оновлення автопарку Житомирської ОДА".

Як відомо, в інтерв’ю місцевим ЗМІ колишній голова Житомирської облради, а нині депутат облради з фракції “Батьківщина”, який є членом бюджетної комісії Віталій ФРАНЦУЗ повідомив, що "новообраний мер Житомира Володимир ДЕБОЙ пішов з поста заступника губернатора, забравши з собою свою службову «Шкоду» з фірмовими номерами 007. Тепер він відданий в оренду мерії і продовжує служити засобом пересування В.ДЕБОЮ. Ось тому новому чиновнику їздити у справах просто ні на чому».

Окрім того, В.ФРАНЦУЗ повідомив про намір виділити 250 тис. грн. на придбання транспорту першому заступнику губернатор Віктору КУНИЦЬКОМУ. «Йому потрібно їздити на машині не нижче, ніж Skoda Superb. Саме на такі машини прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ збирався пересадити свій Кабмін. При цьому є постанова Кабміну, за яким держадміністрації можуть купувати транспорт не дорожче 60 тис. грн. - «Ланос», наприклад, або «Жигулі». А з бюджету збираються виділити 250 тис. грн.», - сказав В.ФРАНЦУЗ.