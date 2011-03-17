Депутатів критикують за відмову відмінити печатки

Депутати з одного боку приймають дерегуляційні закони, а з другого - відправляють на доопрацювання законопроект про відміну печаток, завдяки якому наша країна могла б піднятися як мінімум на 20 пунктів у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу. Про це заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи підсумки голосування у Верховній Раді законопроектів №7413 і №8215.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови парламентського комітету, мета прийнятого в першому читанні проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності» (№7413) - посилити контроль над дотриманням законодавства в питаннях видачі документів дозвільного характеру. «Всім відомо, що під час створення дозвільних центрів і в процесі видачі дозвільних документів здійснюється багато порушень. Дозвільні органи і державні адміністратори на свій розсуд затягують процес і змінюють його порядок. Ми пропонуємо посилити відповідальність дозвільних органів за порушення закону», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, недосконале законодавство дозволяє посадовцям не боятися відповідальності за правопорушення в дозвільній сфері, що веде до зростання корупції. «Для того, щоб навести порядок у взаєминах чиновників і підприємців, необхідно внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення і передбачити відповідальність дозвільних органів за порушення при видачі дозвільних документів. Також передбачити забезпечення державного контролю за виконання законодавства у сфері видачі дозвільних документів за допомогою проведення перевірок», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

У документі уточнюється, хто саме має складати протоколи про адміністративні порушення при видачі дозвільних документів; підстави для проведення позапланових перевірок, а також пропонується спростити вимоги до кандидатури на посаду адміністратора. На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, прийняття вказаного законопроекту зменшить кількість адміністративних правопорушень при видачі документів дозвільного характеру і дасть змогу серйозно скоротити корупцію в роботі дозвільних центрів.

У той же час, голова Комітету Верховної Ради з жалем констатувала, що парламентська більшість не підтримала законопроект, яким пропонувалося відмінити обов`язковість використання печатки для суб`єктів приватного права (№ 8215).

«Цим документом пропонувалося запровадити принцип необов`язковості застосування печатки в господарській діяльності. У більшості країн Європи і СНД, окрім України, Азербайджану і Росії, для ведення бізнесу печатка не потрібна. Прийняття законопроекту дозволило б значно зменшити витрати часу і матеріальні витрати юросіб, спростити процедуру реєстрації, а також запобігти здійсненню держреєстратором корупційних правопорушень. Дивно, що депутати з одного боку приймають дерегуляційні закони, а з другого - відправляють на доопрацювання внесений Кабміном законопроект, завдяки якому наша країна могла б піднятися як мінімум на 20 пунктів у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.