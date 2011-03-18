ВР скоротила повноваження уряду

Верховна Рада ухвалила Закон “Про центральні органи виконавчої влади”, який запропонований Президентом України.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 271 із 297 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Відповідно до закону, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням прем`єр-міністра.

Перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням прем`єр-міністра та звільняються з посад Президентом України. Прем`єр-міністр вносить на розгляд Президента подання про призначення на посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій відповідного міністра. У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) звільняються з посад Президентом України.

Народний депутат України Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ (фракція НУ-НС) наголосив, що «вершиною нехтування правом» є те, що перший заступник і заступник звільняються разом з міністром, навіть тоді, коли він здійснив якісь корупційні дії. Він наголосив, що вони не можуть бути відповідальними за іншу людину. У відповідь міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наголосив, що в даному випадку йдеться про те, що в Україні є політичні посади - посади народних депутатів України, Президента України, членів уряду. За його словами, з прийняттям даного закону з’являюються політичні посади – першого заступника і, можливо, заступника міністра. «Тому коли прем’єр-міністр України йде у відставку чи звільняється за будь-яких причин, то, відповідно до Конституції, всі члени уряду йдуть у відставку», - додав він. За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, в даному випадку «якщо міністр як політична фігура має першого заступника як політичного діяча, який повністю поділяє його світоглядну позицію і працює з ним по реалізації політичної програми, то він іде у відставку разом з міністром».

В законі визначено повноваження міністра та першого заступника міністра.

Відповідно до закону, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України.

Голова Антимонопольного комітету України, голова Фонду державного майна України, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради.

Заступники голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади за поданням прем`єр-міністра та звільняються з посад Президентом України.

Під час обговорення депутат Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ неодноразово наголошував на тому, що в законі містяться норми, які суперечать Конституції, зокрема, щодо права Президента України давати доручення міністрам. За його словами, такого не передбачено в Основному Законі в частині переліку документів, які може видавати Президент України.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ також наголосив, що в міністра забрано ряд повноважень і в результаті він «стає хлопчиком для биття».

Також народний депутат України Юрій КАРМАЗІН наголосив, що підготує подання до Конституційного Суду України про неконституційність даного закону.