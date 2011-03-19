Експерт: Податковий кодекс зберіг репресивну ідеологію радянських часів

Податковий кодекс не просто успадкував від старого податкового законодавства репресивну ідеологію радянських часів, але посилив диспропорцію правового статусу держави і громадянина.

Про це пише кандидат економічних наук, доцент Данило ГЕТМАНЦЕВ, у статті в тижневику «Дзеркало тижня. Україна».

Експерт відзначає, в Податковому кодексі дисбаланс правового статусу держави та платника податків очевидний. Зокрема ст. 110 ПК не передбачає серед суб`єктів податкової відповідальності держави в особі уповноважених органів. «І до якого виду відповідальності у такому випадку відноситься пеня, передбачена п. 200.23 ПК, яка сплачується державою платнику за несвоєчасне відшкодування ПДВ із бюджету? Або така сплата просто не передбачається, що робить безглуздим включення держави до переліку суб`єктів фінансової відповідальності? І в рамках якого виду відповідальності будуть відшкодовуватися збитки, завдані платнику згідно з п. 21.3 ПК?» - запитує автор.

“Якщо державна система занадто агресивна до підприємця, якщо він у податкових відносинах не отримує належного захисту, будучи фактично безправним, єдиною очікуваною реакцією підприємця є його відхід у тінь, тобто заміна витрат на офіційне супроводу свого бізнесу (у т.ч. сплату податків) неофіційними платежами конкретним посадовим особам, що закриває очі на сам факт існування бізнесу. У більшості випадків другий варіант є для підприємця більш дешевим, хоча і більш ризикованим», - пише автор.

Автор зазначає, що за рамками статті залишилися такі системні, не дозволені податковою реформою проблеми як статус і сама необхідність існування податкової міліції, підстави для існування якої з кожним роком все складніше і складніше знайти вузькому колі її симпатиків, повільно, але впевнено зменшеного до штатного списку цього органу. Це і проблема різниці в бухгалтерському та податковому обліку, чергова спроба дозволу якої в ПК провалилася. Це і доцільність існування ПДВ у сучасному вигляді, і можливість заміни його на податок з обороту, і багато інших проблем, про які необхідно чітко і виважено говорити саме зараз, у період доопрацювання Податкового кодексу.

««Адже дуже важливо, щоб даний доробок, старт якому дано, не перетворився на косметичне усунення найбільш очевидних ляпів документа, а став логічним і результативним продовженням реформування податкової системи країни. І саме в цьому зв`язку важливо, щоб архаїчні, репресивні підходи до роботи над документом у частині співвідношення правового статусу держави і платника були замінені новим, сучасним баченням проблем, які властиві розвиненим країнам світу», - підсумовує автор.