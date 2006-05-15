Прес-служба глави Секретаріату Президента спростовує чутки
14:54, 15 травня 2006Політика
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Олег Рибачук працює в звичайному режимі
Прес-служба глави Секретаріату Президента України Олега РИБАЧУКА спростовує чутки про його можливу відставку.
Як заявила УНІАН прес-секретар глави Секретаріату Світлана ЗАЛІЩУК, О.РИБАЧУК працює у звичайному режимі, а чутки про його відставку не відповідають дійсності і «є просто смішними».
Як відомо, низка ЗМІ з посиланням на джерела у Верховні Раді написала, що начебто О.РИБАЧУК вже написав заяву про звільнення на ім’я Президента України, але невідомо, чи Президент підпише цю заяву.
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