Прес-служба глави Секретаріату Президента спростовує чутки

Прес-служба глави Секретаріату Президента України Олега РИБАЧУКА спростовує чутки про його можливу відставку.

Як заявила УНІАН прес-секретар глави Секретаріату Світлана ЗАЛІЩУК, О.РИБАЧУК працює у звичайному режимі, а чутки про його відставку не відповідають дійсності і «є просто смішними».

Як відомо, низка ЗМІ з посиланням на джерела у Верховні Раді написала, що начебто О.РИБАЧУК вже написав заяву про звільнення на ім’я Президента України, але невідомо, чи Президент підпише цю заяву.