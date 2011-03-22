У МВС нічого не знають про санкцію суду США на арешт Віри Ульянченко

Міністерство внутрішніх справ України не має у своєму розпорядженні даних про рішення Окружного суду Флориди (США) про видачу ордера на арешт екс-глави секретаріату президента Віктора ЮЩЕНКА Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

"У мене даних про це немає", - сказав на прес-конференції в Києві заступник міністра внутрішніх справ України Василь ФАРИННИК.

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН, відповідаючи на питання про те, чи спілкувався він з В.УЛЬЯНЧЕНКО з цього приводу, сказав: "Ні, я не спілкувався".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 березня, газета "Дело" повідомила, що 12 березня 2011 року Окружний суд Флориди (США) видав ордер на арешт близького соратника екс-президента Віктора ЮЩЕНКА, колишнього глави секретаріату президента В.УЛЬЯНЧЕНКО.

За інформацією видання, суд виніс цю постанову у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи про відмивання грошей і вивезення за кордон раніше вкраденої власності.

(У дев`яності роки ХХ століття В.УЛЬЯНЧЕНКО була генеральним представником державної судноплавної компанії “Бласко” в Києві. Невдовзі керівник компанії Павло КУДЮКІН був засуджений за розкрадання майна компанії, а В.УЛЬЯНЧЕНКО на декілька років виїхала до США – УНІАН.)

У коментарі УНИАН В.УЛЬЯНЧЕНКО назвала провокацією поширену в ЗМІ інформацію про те, що нібито суд у США вимагає її арешту.