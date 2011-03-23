Кучма самовільно пішов з очної ставки з Мельниченком

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО стверджує, що колишній Президент України Леонід КУЧМА через чорний хід залишив Головне слідче управління Генеральної прокуратури, злякавшись очної ставки з ним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«О 13.10 я зайшов до кабінету слідчого ГРИЩЕНКА, де був на допиті Президент України КУЧМА. Побачивши мене, Леонід Данилович почав нервувати, вскочив. На зауваження слідчого, що відбуваються слідчі дії, він не реагував і кинув репліку: «можете мене затримувати, але я ніяких слідчих дій проводити не буду», і о 13.20 через чорний хід залишив приміщення прокуратури», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

На його думку, це свідчить про те, що Л.КУЧМА «злякався».

На запитання журналістів, з якою метою його особисто сьогодні було викликано до Генпрокуратури, М.МЕЛЬНИЧЕНКО відповів, що для проведення слідчих дій, зокрема, мала відбутися очна ставка.

У Генеральній прокуратурі України підтверджують, що викликаний до Головного слідчого управління ГПУ на допит колишній Президент України Леонід КУЧМА самовільно пішов з очної ставки з екс-майором Управління державної охорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, Л.КУЧМА «був допитаний у якості підозрюваного. З очної ставки з МЕЛЬНИЧЕНКОМ пішов».