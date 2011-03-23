Експерти: в Києві реалізується те, що намітила команда Черновецького

Діюча у Києві на сьогодні вертикаль влади не є ефективною, заявляють експерти.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час круглого столу на тему: "Ефективність Президента і його вертикалі в управлінні столицею" генеральний директор "Інституту Генплану" Володимир ЧЕКМАРЬОВ зауважив, що “сьогодні в місті реалізується те, що було намічено командою ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Йде повна реалізація… Справа в тому, як би ми не хотіли, як би Президент як політична влада не диктував чи яке б не давав головне політичне спрямування, у Києві, як і в будь-якому іншому місті, існує законодавча та виконавча влада. Законодавча влада зараз залишилась та сама... А виконавча влада знаходиться під законодавчою”.

В.ЧЕКМАРЬОВ зазначив, що говорить не як політик, а як архітектор, маючи на увазі хаотичну, скандальну забудову і непродуманний розвиток столиці, що розпочався у 2006 році.

Голова Федерації роботодавців київського регіону "Київщина" Олексій КУЧЕРЕНКО підтримав позицію В.ЧЕКМАРЬОВА. Він сказав: “Повністю згоден з паном ЧЕКМАРЬОВИМ, що замінили, створили контроль за виконавчою владою – розділили посади і створили нову посаду, але рада залишилась стара. Рада – це злочинний орган, це угрупування злочинців у першу чергу перед нами, киянами. Вирішити цю проблему можна було легко – провести зразу перевибори, але на це не пішли... Зрозумілий результат».

«Що стосується виконавчої влади – це половина команди з мого міністерства (О.КУЧЕРЕНКО – екс-міністр з питань житлово-комунального господарства)… І я з повагою ставлюся до пана ПОПОВА. Але хочу сказати одне: повноваження призначеної людини – вони завжди обгризані, вони не дають йому можливості серйозно займатися реформами, займатися фінансами, витягати майнові потоки з проблем. Тобто, поки Київ не отримає свого законно обраного “генерального директора” в лиці міського голови, до того часу я не вірю у проведення серйозних реформ в Києві», - наголосив експерт.

Як заявив О.КУЧЕРЕНКО, “експеримент по вибудові вертикалі з Банкової до міста Києва – він приречений. І саме тому давайте вибудовувати іншу вертикаль, знизу, з нашого будинку, тобто будувати реальне місцеве самврядування”.