У Тимошенко заявляють, що Азаров обдурив сотні тисяч освітян

«БЮТ-Батьківщина» вимагає встановлення 20% надбавки до зарплат освітян вже з 1 квітня цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

В цій політичній силі «глибоко обурені тим, що, дивлячись в очі всій країні, прем’єр АЗАРОВ, аби тільки якнайшвидше погасити масові акції протесту освітян, обдурив сотні тисяч людей щодо дати повернення надбавок”.

“Як тільки освітяни розійшлися по домівках через нібито згоду уряду повернути 20% надбавку, з’ясувалося, що ці доплати будуть нараховуватися аж з 1-го вересня 2011 року”, - констатували в «БЮТ-Батьківщині».

Разом з тим, підкреслюється в повідомленні, за цей час неконтрольована інфляція та чергове підвищенням владою тарифів на житлово-комунальні послуги обнулять надбавки педагогам та перетворять їх на порожні папірці.

Саме тому «БЮТ-Батьківщина» вимагає нарахування надбавок вже з 1-го квітня, тим більше, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та прем’єр Микола АЗАРОВ вже заявляли про наявну можливість переглянути бюджет.

Крім того, на найближчих засіданнях Верховної Ради фракція «БЮТ-Батьківщина» продовжить боротьбу за індексацією пенсій, зарплат і соціальних виплат на реальний, а “не сфабрикований урядовою командою Януковича показник інфляції за 2010-й рік”, наголосили в прес-службі.