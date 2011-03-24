В Україні зареєстрували 187-у політичну партію

Міністерство юстиції зареєструвало чергову політичну партію - „Нове життя”. Відповідний наказ, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, підписав міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Рішення про реєстрацію було ухвалене на підставі повідомлення про створення політичної партії «Воля» та затвердження її статуту та програми. Таке рішення було ухвалене Установчим партз‘їздом 17 квітня 2010 року. А також на підставі повідомлення від 5 жовтня 2010 року про зміну назви партії з політична партія „Воля” на політична партія „Нове життя”.

За інформацією, наданою до Мін‘юсту, головою партії та членом вищої ради обрано ФЕДОРЕНКА Ігоря Петровича (1974 р.н., президент МГО «Міжнародна асоціація бізнесу та економіки»).

Політична партія «Нове життя» стала 187-ю партійною організацією, зареєстрованою в Україні.

*** Згідно із законом «Про політичні партії в Україні» діяльність партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Реєстрацію політичних партій здійснює Міністерство юстиції України після перевірки поданих матеріалів.

Політична партія є добровільним об’єднанням громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку. Партії сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах та інших політичних заходах.