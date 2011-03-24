Присяжнюк обіцяє, що на Київщині не буде депресивних районів

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК впроваджує програму «Київщина без окраїн».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської ОДА, про це А.ПРИСЯЖНЮК заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

При цьому він наголосив, що на Київщині не буде депресивних районів.

За словами губернатора, «суть програми полягає в тому, щоб не тримати гроші в центрі - там, де сидять чиновники, а дати їх людям на місця».

Зазначивши, що у його найближчих планах здійснити робочі поїздки до Сквирського, Ставищанського, Тетіївського та Володарського районів, А.ПРИСЯЖНЮК підкреслив: «Для обласної влади найвіддаленіші від Києва райони - не останні при виїзді з області, а перші при в’їзді».