Окрема група ЄНП розпочне роботу щодо ситуації в Україні

Наступного місяця розпочне роботу спеціальна робоча група Європейської народної партії, яка обговорить ситуацію в Україні.

Про це сьогодні під час зустрічі в Брюсселі з лідером партії «Батьківщина» Юлією ТИМОШЕНКО заявив Президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС.

"Це стане одним з етапів підготовки окремої доповіді по Україні", - сказав В.МАРТЕНС, слова якого цитує персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Він зазначив, що Європейська народна партія засуджує погіршення політичної ситуації в Україні, включаючи безпрецедентний тиск на опозицію. «Хоча ми вітаємо той факт, що після трьох місяців підписки про невиїзд Юлія ТИМОШЕНКО змогла відвідати Брюссель, ми визнаємо, що це стало можливим тільки після дуже потужної підтримки та прояв солідарності з боку ЄНП та європейських лідерів", - підкреслив В.МАРТЕНС.