Нелегальні кіоски в Києві встановлюють і «кришують» чиновники?

Ветвицький пропонує ввести кримінальну відповідальність за «кришування» незаконних кіосків чиновниками та міліцією

«Треба припинити «кришування» незаконних кіосків чиновниками з місцевих адміністрацій, а також правоохоронними органами», – заявив народний депутат України, президент партії «Правда» Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами депутата, «ларьки з’являються в Києві, як гриби після дощу. І в більшості випадків вони абсолютно нелегальні. Як наслідок, в кіосках неконтрольовано продається алкоголь і тютюн неповнолітнім, активно реалізується неякісна продукція, яка може зашкодити здоров’ю людини. Місцева влада і міліція заявляють про свою безпорадність. Однак – це лише відмовки, бо саме чиновники самі і встановлюють ларьки або «кришують» їх за великі суми грошей. А звичайна людина ніколи не зможе нелегально встановити ларьок в Києві, це просто неможливо».

На думку Д.ВЕТВИЦЬКОГО, «для того, щоб навести порядок, необхідно, щоб Верховна Рада прийняла рішення припинити нелегальний кіосковий бізнес чиновників і запровадити кримінальну відповідальність для осіб, які «кришують» ларьки».

За словами депутата, «тут ми можемо провести аналогію з гральним бізнесом. Поки не було кримінальної відповідальності за організацію грального бізнесу, можна було довго чекати від податкової інспекції, міліції, прокуратури, що вони поборють «одноруких бандитів». Але цього не сталося. Тільки з введенням кримінальної відповідальності за організацію азартних ігор гральні комерсанти почали знехотя згортатися».

«Правоохоронні органи часто шукають виправдання своїй бездіяльності по боротьбі з незаконними МАФами, посилаючись на відсутність повноважень. Після введення кримінальної відповідальності ні про які відмовки не може йти й мови», – додав президент партії «ПРАВДА».

Як повідомлялося, голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ 18 березня в ефірі ТРК «Київ» заявив, що вирішити ситуацію з незаконно встановленими МАФами можна лише збільшенням штрафів у 10 разів.

«Ми точно розуміємо, що кіосків забагато, що вони часто заважають проходу. Нам потрібна зміна законодавства щодо збільшення штрафів за те, що такі кіоски самовільно ставляться. Розмір штрафу у 750–1500 грн. не є негативною мотивацією. Я думаю, що їх в 10 разів треба підняти, щоб ми жорстко поставилися до архітектурного вигляду Києва», – сказав чиновник.