Заборонити Лукашенкові з`являтися в Україні: відкритий лист Президентові Ющенко

16 травня о 13-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Українські інтелігенти вимагають від Президента приєднатись до Європи та визнати Лукашенка персоною нон-грата”. Представники української інтелігенції оприлюднять відкритий лист до Президента України, в якому закликають Віктора Ющенка продемонструвати солідарність з білоруськими жертвами репресій, не словом, а ділом наблизитись до ЄС й заборонити білоруським порушникам прав людини в’їзд та пересування територією України. В прес-конференції візьмуть участь - Ігар Бабков, Андрей Хадановіч, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, а також Андрій Мокроусов (часопис «Критика»), Віктор Загреба (Ініціатива «Солідарність»), Дмитро Потєхін (Ініціатива «Знаю!»). Лист відкритий до приєднання на сторінці www.znayu.org.ua у розділі «відкриті листи» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).